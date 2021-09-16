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Синоптик оценил угрозу климатической миграции для Украины

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Четверг 16 сентября 2021 13:30
Синоптик оценил угрозу климатической миграции для Украины Фото: директор Укргидрометентра Николай Кульбида (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Климатической миграцией называют перемещения людей под влиянием изменения климата. Украине это пока не грозит.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Он констатировал, что сейчас в мире наблюдается климатическая миграция и будет наблюдаться и в дальнейшем.

"Потому что регионы Африки, например, все больше будут испытывать на себе негативные проявления изменений климата. Еще одна миграция может быть связана с поднятием уровня океана, но это будет не скоро, лет через 100", - сказал Кульбида.

В то же время, он утверждает, что Украине такое пока не грозит.

"В этом понимании – нет. Но у нас хватает миграции из разных регионов и стран, которая не связана с изменениями климата", - добавил синоптик.

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Гидрометцентр Николай Кульбида
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