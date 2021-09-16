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Синоптик оцінив загрозу кліматичної міграції для України

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Четвер 16 вересня 2021 13:30
Синоптик оцінив загрозу кліматичної міграції для України Фото: директор Укргідрометентру Микола Кульбіда (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Кліматичною міграцією називають переміщення людей під впливом зміни клімату. Україні це поки не загрожує.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

Він констатував, що зараз в світі спостерігається кліматична міграція і буде спостерігатися і надалі.

"Тому що регіони Африки, наприклад, все більше будуть відчувати на собі негативні прояви змін клімату. Ще одна міграція може бути пов'язана з підняттям рівня океану, але це буде не скоро, років через 100", - сказав Кульбіда.

У той же час, він стверджує, що Україні таке поки не загрожує.

"У цьому розумінні - ні. Але у нас вистачає міграції з різних регіонів і країн, яка не пов'язана зі змінами клімату", - додав синоптик.

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Гідрометцентр Микола Кульбіда
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