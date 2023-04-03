Синоптик назвала регіони, де буде найтепліше та найхолодніше в Україні завтра

Вербний тиждень буде в Україні вологим, аж до Вербної неділі, та переважно холодним. У вівторок, 4 березня, найтепліше буде на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

Температура повітря по Україні

"Холодний, щоправда, не скрізь - у східній частині України температура повітря якраз буде навпаки, висока, досягатиме +14...+18 градусів", - розповіла вона.

При цьому, за словами синоптика, найхолоднішою очікується погода в західних, північних областях (окрім Сумської області) та у Вінницькій області, вдень лише +2..+8 градусів.

"У більшості центральних областей плюс північна частина Сумської області очікується +10...+14 градусів, на півдні та сході дуже тепло, +14...+18 градусів, в Криму може сягнути й до +20 градусів (у Одеській області лише свіжіше, близько +12 градусів)", - додала вона.

Опади в Україні

За даними Діденко, переважатиме у вівторок в Україні хмарна погода. Так, найближчої ночі невеликі дощ та мокрий сніг пройдуть на заході та півночі.

"А завтра вдень дощ очікується лише на Вінниччині, місцями в Одеській області, в Чернівецькій області. На решті території України істотні опади - навряд", - розповіла синоптик.

Погода у Києві

Як додала Діденко, у Києві з найближчої синоптичної перспективи 4 квітня передбачається найхолоднішим - вночі +1...+4 градуси, вдень +6...+7 градусів.

"Вночі у столиці можливий мокрий сніг, завтра вдень - без істотних опадів", - резюмувала вона.