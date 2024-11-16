Синоптик дала прогноз на завтра в Україні та назвала найхолодніші і найтепліші регіони

"У неділю найтепліше буде на Прикарпатті, Київщині, Одещині та в Криму. Вдень +7...+12 градусів", - розповіла вона.

А найпрохолодніше, за даними синоптика, буде у Харківській області, максимально +4....+6 градусів.

"Проте все ж повсюди очікується досить комфортна погода. В Україні 17 листопада без опадів, +4...+12 градусів. У Києві в неділю також буде сухо і потепліє до чудових +9....+11 градусів", - зазначила вона.