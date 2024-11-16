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Синоптик дала прогноз на завтра в Україні та назвала найхолодніші і найтепліші регіони

Фото: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 17 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 17 листопада, в Україні погода відрізнятиметься залежно від регіону. Десь буде тепло, а десь - холодно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У неділю найтепліше буде на Прикарпатті, Київщині, Одещині та в Криму. Вдень +7...+12 градусів", - розповіла вона.

А найпрохолодніше, за даними синоптика, буде у Харківській області, максимально +4....+6 градусів. 

"Проте все ж повсюди очікується досить комфортна погода. В Україні 17 листопада без опадів, +4...+12 градусів. У Києві в неділю також буде сухо і потепліє до чудових +9....+11 градусів", - зазначила вона.

 

Погода в Україні

Погода в Україні стала холоднішою у листопаді. Про це раніше попереджали синоптики, говорячи, що температура в останній місяць осені впаде на 5-7 градусів.

Вихідні 16-17 листопада будуть найтеплішими днями у найближчій перспективі. Вже з 21-23 листопада в Україні похолодає, також можливі мокрий сніг, вітер і, як наслідок, хуртовини.

Детальніше про погоду на 16-17 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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