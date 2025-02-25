Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

За даними Діденко, найближчої ночі ще поморозить східну частину України. Там очікується від -12 до -15 градусів. При цьому у більшості областей стовпчик термометра показуватиме вночі до -11 градусів, а на заході до -5 градусів.

Протягом дня 26-го лютого в Україні передбачається від 2 градусів тепла до 4 градусів морозу, а на сході до 8 градусів морозу. При цьому в західних областях максимально очікується до 9 градусів тепла.

Опади в Україні завтра малоймовірні.

Погода у Києві

Діденко уточнила, що у Києві 26-го лютого переважатиме суха погода. Вночі стовпчик термометра показувати до -9 градусів, а вдень - до 3 градусів тепла.

При цьому синоптик зауважила, що впродовж тижня в Україні теплішатиме. А з 1-го березня підвищиться вологість та з'являться опади.

Раніше ми писали про те, що в останні дні лютого мороз в Україні продовжить триматися. Однак вдень буде тепло, а ось багато снігу чекати не варто.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.