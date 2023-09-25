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Синоптик дала прогноз на завтра та розповіла, коли в Україну прийдуть дощі

Фото: синоптик дала прогноз на завтра та розповіла, коли в Україну прийдуть дощі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 26 вересня, антициклон охопить територію України, тому дощів очікувати не доводиться. Опади прийдуть в Україну вже в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"В Україні триває і триватиме суха сонячна погода. Антициклон охопить завтра й найближчими днями всю територію України - без дощів", - розповіла вона.

За даними синоптика, температура повітря очікується високою - +24...+29 градусів і навіть у нічні години буде не холодно, +10...+17 градусів. В Києві погода буде аналогічною - сухо, сонячно, тепло, до +27 градусів.

"За таких синоптичних умов зростає суттєво пожежна небезпека", - попередила Діденко.

Водночас, як зазначила синоптик,вночі та вранці вже виникають осінні тумани, тому водіям варто бути уважними на дорогах.

Коли в Україну прийдуть дощі?

Як розповіла синоптик, перші дощі варто чекати після 3 жовтня, а зниження температури повітря, хоча і без істотних опадів припадає орієнтовно на 1 жовтня.

Погода в Україні в жовтні 2023

За даними "Укргідрометцентру", середня місячна температура в жовтні 2023 року в Україні прогнозується в межах 7-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму. А місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.

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