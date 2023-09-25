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Синоптик дала прогноз на завтра и рассказала, когда в Украину придут дожди

Фото: синоптик дала прогноз на завтра и рассказала, когда в Украину придут дожди (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 26 сентября, антициклон охватит территорию Украины, поэтому дождей ждать не приходится. Осадки придут в Украину уже в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В Украине продолжается и продлится сухая солнечная погода. Антициклон охватит завтра и в ближайшие дни всю территорию Украины - без дождей", - рассказала она.

По данным синоптика, температура воздуха ожидается высокой - +24...+29 градусов и даже в ночные часы будет не холодно, +10...+17 градусов. В Киеве погода будет аналогичной - сухо, солнечно, тепло, до +27 градусов.

"В таких синоптических условиях растет существенно пожарная опасность", - предупредила Диденко.

В то же время, как отметила синоптик, ночью и утром уже возникают осенние туманы, поэтому водителям следует быть внимательными на дорогах.

Когда в Украину придут дожди?

Как рассказала синоптик, первые дожди следует ожидать после 3 октября, а снижение температуры воздуха, хотя и без существенных осадков приходится ориентировочно на 1 октября.

Погода в Украине в октябре 2023

По данным "Укргидрометцентра", средняя месячная температура в октябре 2023 года в Украине прогнозируется в пределах 7-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы. А месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

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