Синоптик дала прогноз на завтра і Великдень: де буде найтепліше

"У п'ятницю в Україні очікується тепла погода, вдень +20...+23 градуси, у містах, селищах поблизу морів +16...+20 градусів", - розповіла вона.

Дощі завтра пройдуть лише на Закарпатті та навколо Карпат.

"Більша частина території - сухо та сонячно. Рвучкий південний вітер! Лише в східних областях вітер буде невеликим або помірним", - додала Діденко.

Погода 19 квітня в Україні

У суботу, 19 квітня очікується зниження температури повітря до денних +16...+19 градусів у західній частині, загалом в Україні передбачається +20....+24 градуси.

Погода на Великдень

У неділю, 20 квітня, на Великдень, знову буде скрізь тепло, в Україні вдень температура повітря становитиме +20...+24 градусів.

"Пануватиме 20 квітня суха сонячна погода, лише в західних областях ймовірний невеликий дощ. І важливо - вітер на Великдень стихне, буде лагідним", - зазначила синоптик.

У Києві завтра, у суботу та на Великдень очікується суха тепла погода з температурою повітря +20...+23 градусів.