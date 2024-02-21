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Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні. В яких регіонах чекати дощі

Україна, Середа 21 лютого 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні. В яких регіонах чекати дощі Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні не зазнає особливих змін. Дощі чи мокрий сніг пройдуть в частині регіонів, попри "плюси".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"21 лютого в Україні погода буде без особливих змін. Опади - дощ чи мокрий сніг - пройдуть на півночі, заході, торкнуться Харківщини, та Черкащини, Полтавщини, Вінниччини", - розповіла вона.

На решті території України, як зазначила синоптик, без істотних опадів.

"Протягом дня середи очікується +2...+6 градусів, на півдні та заході +4...+9, у східній частині 0...+3 градуси. У Києві хмарно та вогко. Вдень потепліє до +5 градусів", - додала Діденко.

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За даними народного синоптика, ближче до середини лютого не виключені значення 15-20 градусів тепла в окремі дні.

Додамо, що Тимко III, головний бабак-синоптик Харківської області, дав свій прогноз на весну 2024. Пухнастий метеоролог передбачив, що весна буде лише за шість тижнів. Детальніше - в матеріалі.

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