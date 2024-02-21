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Синоптик дала прогноз в Украине сегодня. В каких регионах ждать дожди

Украина, Среда 21 февраля 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз в Украине сегодня. В каких регионах ждать дожди Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня не претерпеет особых изменений. Дожди или мокрый снег пройдут в части регионов, несмотря на "плюсы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"21 февраля в Украине погода будет без особых изменений. Осадки - дождь или мокрый снег - пройдут на севере, западе, коснутся Харьковщины и Черкасщины, Полтавщины, Винницкой области", - рассказала она.

На остальной территории Украины, как отметила синоптик, без существенных осадков.

"В течение дня среды ожидается +2...+6 градусов, на юге и западе +4...+9, в восточной части 0...+3 градуса. В Киеве облачно и сыро. Днем потеплеет до +5 градусов" , - добавила Диденко.

Погода в феврале и весной 2024 в Украине

По данным народного синоптика, ближе к середине февраля не исключены значения 15-20 градусов тепла в отдельные дни.

Добавим, что Тимко III, главный сурок-синоптик Харьковской области, дал свой прогноз на весну 2024. Пушистый метеоролог предсказал, что весна будет только через шесть недель. Подробнее - в материале.

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