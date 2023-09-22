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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні, попередивши про цікавий "нюанс"

Україна, П'ятниця 22 вересня 2023 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні, попередивши про цікавий "нюанс" Фото: синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 22 вересня, в Україні буде без дощів та тепло, до +27 градусів. Правда, враження від п'ятниці може зіпсувати цікавий "нюанс" у вигляді сильного поривчастого вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"22-го вересня в Україні триватиме суха переважно сонячна погода. Температура повітря навіть вночі не аж якась така низька, +10...+15 градусів, а протягом дня п'ятниці очікується "рахат-лукум", +23...+27 градусів", - розповіла вона.

При цьому, як зазначила Діденко, очікується і цікавий "нюанс" поза зоною синоптичного комфорту.

"Південно-східний вітер може досягати сильних поривів, обережно!" - додала Діденко.

Погода в Києві

У Києві сьогодні опадів також не буде.

"Температура повітря впродовж дня підніметься до +25...+27 градусів. Південно-східний вітер очікується помірним, часом сильним", - попередила синоптик.

Погода в Україні до кінця тижня

Як раніше розповідала синоптик Діденко, до кінця тижня в Україні буде сухо, сонячно та тепло, "навіть дуже тепло, подекуди до +30 градусів".

"Лише в неділю у західних областях пройдуть дощі та посвіжішає до +20...+23 градусів", - пояснила вона.

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