UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні сьогодні, у вівторок 4 березня, очікується суха погода. Протягом цього тижня поступово підвищуватиметься температура повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, цього тижня в Україні поступово наростатиме тепло і максимальна температура повітря становитиме до +15 градусів. А у західних областях до +17 градусів.

Однак сьогодні температура повітря протягом дня очікується в межах до +8 градусів. На сході стовпчик термометра показуватиме до +5 градусів, а у західній частині до +12 градусів.

Водночас сьогодні очікуються сильні пориви вітру, які можуть досягати 15-20 м/с.

"У Києві завтра також очікується сильний вітер, не затримуйтесь під величезними деревами! Опади 4-го березня малоймовірні. Впродовж дня повітря у столиці прогріється до +8 градусів," - написала Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що в Україні потеплішає. Зокрема, за даними синоптикині Наталки Діденко, уже 8-9 березня в Україні очікується до +15 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніНаталка Диденко