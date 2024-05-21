Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 21 травня, в Україну настане спека. Щоправда, місцями довгоочікуване тепло затьмариться дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Вдень 21 травня передбачається +20....+27 градусів, де сильніше підтисне сонце, можливо й вище", - розповіла вона.

Дощі, подекуди з грозами, пройдуть сьогодні місцями в прикарпатських областях, на Волині, Рівненщині, на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині, Харківщині.

"Що не ввійшло у цей список - без опадів", - зазначила синоптик.

Погода у Києві та у найближчі дні в Україні

У Києві 21 травня очікується тепла погода з максимальною температурою повітря +24...+26 градусів. Дощ сьогодні малоймовірний.

Надалі тиждень в Україні очікується теплим, до помірної спеки. За дощами з грозами варто стежити. І ще момент - ночі будуть ще достатньо свіжі. Очікується в Україні +10...+14 градусів, на узбережжях морів +8...+11 градусів.

Детальніше про погоду в Україні на робочий тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.