Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

"15 травня очікується в Україні вдень +13...+16, на Закарпатті +17...+20 градусів. Заморозків вже не буде", - констатувала вона.

За її даними сьогодні дощі, можливо з грозами, пройдуть на півдні України (окрім Одеської області), у східних областях, місцями в центрі та в Карпатах.

"На решті території - без опадів", - зазначила синоптик.

При цьому на сході України та на Закарпатті пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-20 м/с. Водночас у більшості областей вітер буде помірним.

У Києві 15 травня без істотних опадів, вдень +13,+14 градусів.

Погода у найближчі дні

З 16 травня, як додала Діденко стовпчики термометрів поступово "дряпатимуться" вгору і до кінця тижня піднімуться до +18...+23 градусів.

Надалі повітря теплішатиме, дощ, який важко буде не помітити, найбільш ймовірний у суботу, 18 травня.

Детальніше про погоду до кінця робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.