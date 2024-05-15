RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 15 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 15 мая, в Украине как для середины третьего месяца весны будет холодно. Также в нескольких регионах пройдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"15 мая ожидается в Украине днем +13...+16, на Закарпатье +17...+20 градусов. Заморозков уже не будет", - констатировала она.

По ее данным, сегодня дожди, возможно с грозами, пройдут на юге Украины (кроме Одесской области), в восточных областях, местами в центре и в Карпатах.

"На остальной территории - без осадков", - отметила синоптик.

При этом на востоке Украины и на Закарпатье порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м/с. В то же время в большинстве областей ветер будет умеренным.

В Киеве 15 мая без существенных осадков, днем +13, +14 градусов.

Погода в ближайшие дни

С 16 мая, как добавила Диденко, столбики термометров будут постепенно "царапаться" вверх и до конца недели поднимутся до +18...+23 градусов.

В дальнейшем воздух будет теплеть, дождь, который трудно не заметить, наиболее вероятен в субботу, 18 мая.

Детальнее о погоде до конца рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве