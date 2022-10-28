ua ru
Пт, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптик дала прогноз на сьогодні та назвала найтепліший день тижня

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 07:00
Синоптик дала прогноз на сьогодні та назвала найтепліший день тижня Фото: якою буде погода в Україні у п'ятницю, 28 жовтня (facebook.com/tala.didenko)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 28 жовтня, в Україні дощів не очікується, але не обійдеться без туманів. Стовпики термометрів покажуть по-справжньому весняну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

Погода в Україні

Температура

Очікується без істотних змін, протягом дня до +9…+14, на півдні та заході України до +13…+18 градусів.

Дощі

Малоймовірні, але будуть тумани, в яких видимість знижуватиметься до 300-500 метрів, що для водіїв повинно бути особливим сигналом для подвійної уваги на дорогах.

Вітер

західний, невеликий або помірний.

Погода в Києві

"У Києві сьогодні буде вогко, без істотних опадів, знову порівняно тепло, до +13,+14 градусів", - розповіла Діденко.

Найтепліший день тижня: коли він буде?

Водночас за словами синоптика, найтепліше буде в суботу, 29 жовтня.

"З найближчих днів найтеплішою в Україні буде субота, +13…+19 градусів. Та ще й без якихось особливих дощів та сильного вітру - словом, на суботу плануйте трохи більше бути на вулиці", - порекомендувала вона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Варвари б’ють по нашій енергетиці, але ми гідно пройдемо цю темряву, - Зеленський
Варвари б’ють по нашій енергетиці, але ми гідно пройдемо цю темряву, - Зеленський
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік