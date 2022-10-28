Синоптик дала прогноз на сегодня и назвала самый теплый день недели
Сегодня, 28 октября, в Украине не будет дождей, но не обойдется без туманов. Столбики термометров покажут по-настоящему весеннюю погоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Погода в Украине
Температура
Ожидается без существенных изменений в течение дня до +9…+14, на юге и западе Украины до +13…+18 градусов.
Дожди
Маловероятны, но будут туманы, в которых видимость будет снижаться до 300-500 метров, что для водителей должно быть особым сигналом двойного внимания на дорогах.
Ветер
западный, небольшой или умеренный.
Погода в Киеве
"В Киеве сегодня будет сыро, без существенных осадков, снова сравнительно тепло, до +13, +14 градусов", - рассказала Диденко.
Самый теплый день недели: когда он будет?
В то же время, по словам синоптика, теплее всего будет в субботу, 29 октября.
"Из ближайших дней самой теплой в Украине будет суббота, +13…+19 градусов. Да еще без каких-то особых дождей и сильного ветра - словом, на субботу планируйте немного больше быть на улице", - порекомендовала она.
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