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Синоптик дала прогноз на сегодня и назвала самый теплый день недели

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Украина, Пятница 28 октября 2022 07:00
Синоптик дала прогноз на сегодня и назвала самый теплый день недели Фото: какой будет погода в Украине в пятницу, 28 октября (facebook.com/tala.didenko)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 28 октября, в Украине не будет дождей, но не обойдется без туманов. Столбики термометров покажут по-настоящему весеннюю погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Температура

Ожидается без существенных изменений в течение дня до +9…+14, на юге и западе Украины до +13…+18 градусов.

Дожди

Маловероятны, но будут туманы, в которых видимость будет снижаться до 300-500 метров, что для водителей должно быть особым сигналом двойного внимания на дорогах.

Ветер

западный, небольшой или умеренный.

Погода в Киеве

"В Киеве сегодня будет сыро, без существенных осадков, снова сравнительно тепло, до +13, +14 градусов", - рассказала Диденко.

Самый теплый день недели: когда он будет?

В то же время, по словам синоптика, теплее всего будет в субботу, 29 октября.

"Из ближайших дней самой теплой в Украине будет суббота, +13…+19 градусов. Да еще без каких-то особых дождей и сильного ветра - словом, на субботу планируйте немного больше быть на улице", - порекомендовала она.

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