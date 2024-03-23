Синоптик дала прогноз на сьогодні та до кінця березня в Україні

"23 березня у більшості областей опадів не очікується, лише в західних областях, на Житомирщині та Київщині місцями можливий невеликий дощ. На решті території без опадів", - розповіла вона.

Як зазначила синптик, впродовж дня очікується +10...+17 градусів. У Києві на Всесвітній День метеоролога, 23 березня, буде комфортна синоптична ситуація, без істотних опадів та +14 градусів.

Погода у неділю в Україні

У неділю, 24 березня, похолоднішає в західних областях, на півночі (окрім Сумщини) та на Вінниччині - до +7...+10 градусів. На решті території України буде тепло, +10....+14 градусів.

Дощів побільшає, до помірних, у неділю вони пройдуть в західній частині України, у північній частині та місцями в центральних областях, на сході та півдні буде сухо.

У Києві 24 березня піде дощ та похолоднішає до +7 градусів.

Потепління в Україні

Діденко попереджає, що кКілька днів на півночі та заході побуде свіжа погода, проте з 27 березня передбачається відчутне потепління, тепла погода охопить усю Україну.