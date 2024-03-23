Синоптик дала прогноз на сегодня и до конца марта в Украине

"23 марта в большинстве областей осадков не ожидается, только в западных областях, в Житомирской и Киевской местами возможен небольшой дождь. На остальной территории без осадков", - рассказала она.

Как отметила синптик, в течение дня ожидается +10...+17 градусов. В Киеве на Всемирный День метеоролога, 23 марта, будет комфортная синоптическая ситуация без существенных осадков и +14 градусов.

Погода в воскресенье в Украине

В воскресенье, 24 марта, похолодает в западных областях, на севере (кроме Сумщины) и Винницкой области - до +7...+10 градусов. На остальной территории Украины будет тепло, +10...+14 градусов.

Дождей станет больше, до умеренных, в воскресенье они пройдут в западной части Украины, в северной части и местами в центральных областях, на востоке и юге будет сухо.

В Киеве 24 марта пойдет дождь и похолодает до +7 градусов.

Потепление в Украине

Диденко предупреждает, что несколько дней на севере и западе побудет свежая погода, однако с 27 марта предполагается ощутимое потепление, теплая погода охватит всю Украину.