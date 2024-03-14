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Синоптик дала прогноз на сьогодні, розповівши, коли в Україні потеплішає

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 14 березня, в більшості областей України щільна волога хмарність буде змінюватись місцями на дощ з мокрим снігом. Тому занадто весняної погоди очікувати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Температура повітря 14 березня протягом дня становитиме +3...+8 градусів, на Закарпатті та півдні Криму +9...+14 градусів", - розповіла вона.

Водночас очікується сильний південно-східний вітер, який можливий лише в східних областях та Приазов'ї.

"На решті території помірний чи й навіть слабкий", - констатувала синоптик.

У Києві, за прогнозом Діденко, вдень у четвер без істотних опадів, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, ймовірні лише вночі.

Коли в Україні потепліє?

Як додала синоптик, потепліє в Україні на вихідних, хоча в неділю може бути дощ.

"Така "неістерична" стримана погода триватиме. Сильного прориву високої температури повітря не видно, але й якогось аномального похолодання - також", - додала Діденко.

Погода в квітні та травні 2024 в Україні

На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.

У свою чергу, перша декада травня 2024 року в Україні розпочнеться з помірного весняного тепла. Можлива волога погода, але без сильних та затяжних дощів. Температура повітря трохи збільшиться, є можливість короткочасних дощів. А ось наприкінці травня можливий неприємний сюрприз у вигляді похолодання та заморозків.

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