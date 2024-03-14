Синоптик дала прогноз на сегодня, рассказав, когда в Украине потеплеет

"Температура воздуха 14 марта в течение дня составит +3...+8 градусов, на Закарпатье и юге Крыма +9...+14 градусов", - рассказала она.

В то же время ожидается сильный юго-восточный ветер, который возможен только в восточных областях и в Приазовье.

"На остальной территории умеренный или даже слабый", - констатировала синоптик.

В Киеве, по прогнозу Диденко, днем в четверг без существенных осадков, небольшой дождь, местами с мокрым снегом возможны только ночью.

Когда в Украине потеплеет?

Как добавила синоптик, потеплеет в Украине в выходные, хотя в воскресенье может быть дождь.

"Такая "неистерическая" сдержанная погода будет продолжаться. Сильного прорыва высокой температуры воздуха не видно, но и какого-то аномального похолодания тоже", - добавила Диденко.

Погода в апреле и мае 2024 в Украине

В начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди.

В свою очередь, првая декада мая 2024 в Украине начнется с умеренного весеннего тепла. Возможна влажная погода, но без сильных и затяжных дождей. Температура воздуха немного повысится, есть возможность кратковременных дождей. А вот в конце мая украинцев возможен неприятный сюрприз в виде похолодания и заморозков.