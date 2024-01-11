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Синоптик дала прогноз на сьогодні, попередивши про "гойдалки" найближчими днями

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Морози в Україні сьогодні спадуть, але розслаблятися ще рано. Синоптики обіцяють синоптичні гойдалки найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"В Україні атмосферні фронти зумовлять невеликий сніг. Оскільки Україна перебуває у так званому теплому секторі, бо холодний фронт ще не дійде до нас, то й температура повітря буде досить високою. Вдень 11 січня очікується від -3...+3 градусів", - розповіла вона.

Водночас, за спостереженнями синоптика, сильний північно-західний вітер з поривами "знижуватиме", за відчуттями, температуру повітря.

"На дорогах залишається ожеледиця, обережно!" - попередила синоптик.

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У Києві 11 січня підсипатиме невеликим снігом, північно-західний вітер може бути навіть часом штормовим, тобто сильнішим за 15 м/с.

"Проте не буде надто холодно, у столиці вдень 0...-2 градуси", - констатувала синоптик.

Похолодання та потепління: коли будуть

Вже 12 січня прийде холодний атмосферний фронт "зісковзне по східній периферії антициклону", і тому за ним в Україну одразу проветься холодне північне повітря.

"З 12 січня очікується похолодання до помірних морозів", - попередила Діденко.

Надалі, за її словами, будуть чергові синоптичні гойдалки, бо потепліє з 15 січня.

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