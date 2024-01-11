RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптик дала прогноз на сегодня, предупредив о "качелях" в ближайшие дни

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Морозы в Украине сегодня cпадут, но расслабляться еще рано. Синоптики обещают синоптические качели в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В Украине атмосферные фронты обусловят небольшой снег. Поскольку Украина находится в так называемом теплом секторе, потому что холодный фронт еще не дойдет до нас, то и температура воздуха будет достаточно высокой. Днем 11 января ожидается от -3...+3 градусов", - рассказала она.

В то же время, по наблюдениям синоптика, сильный северо-западный ветер с порывами будет "снижать", по ощущениям, температуру воздуха.

"На дорогах остается гололед, осторожно!" – предупредила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве 11 января будет подсыпать небольшим снегом, северо-западный ветер может быть даже порой штормовым, то есть сильнее 15 м/с.

"Однако не будет слишком холодно, в столице днем 0...-2 градуса", - констатировала синоптик.

Похолодание и потепление: когда будут

Уже 12 января придет холодный атмосферный фронт "соскользнет по восточной периферии антициклона", и потому за ним в Украину сразу пройдет холодный северный воздух.

"С 12 января ожидается похолодание до умеренных морозов", – предупредила Диденко.

В дальнейшем, по ее словам, будут очередные синоптические качели, потому что потеплеет с 15 января.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве