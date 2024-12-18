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Синоптик дала прогноз на сьогодні і розповіла про "гойдалки" погоди у найближчі дні

Україна, Середа 18 грудня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні і розповіла про "гойдалки" погоди у найближчі дні Фото: синоптик розповіла про "гойдалки" погоди у найближчі дні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Попри те, що в Україні сьогодні, 18 грудня, потепліє, штормовий вітер не піде. А найближчими днями очікуються справжні "гойдалки" - від "плюсів" до "мінусів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Сьогодні, 18 грудня, в Україні повітря посвіжіє, хоча все одно ще переважатиме тепла повітряна маса. Протягом дня очікується +2...+6 градусів, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській 0...+3 градусів", - розповіла вона.

Штормовий вітер не піде

Крім того, у західних областях та у південній частині +5...+10 градусів, при цьому вітер залишатиметься північно-західним, рвучким.

"Проте на заході, півночі та в центрі почне потроху слабшати, а ось у східній частині України та на півдні ще місцями пориви до 15-20 м/с", - зазначила Діденко.

Мокрий сніг: у яких регіонах чекати

У східних областях та у Сумській області ймовірний невеликий мокрий сніг, на заході пройдуть незначні періодичні дощі.

"На решті території України опадів не очікується", - додала синоптик.

Погода у Києві

У Києві в середу буде без опадів, північно-західний вітер ще поривчастий, некомфортний. Трохи знизиться температура повітря, вночі 0....+2, вдень у столиці +2...+4 градусів.

Погода найближчими днями: дати потепління та похолодання

19-20 грудня в Україні знову потеплішає, а ось 20-21 грудня почне температура повітря знижуватися.

Детальніше про погоду в Україні на поточний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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