Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні, попередивши про неприємний "нюанс"

"Літо в Україні триває.19 вересня опади ймовірні у західних областях України", - розповіла вона.

За словами синоптика, дощі можуть поєднуватися із грозами та поривчастим вітром.

"Проте більша частина території України все ж належатиме антициклону - опадів не буде. Температура повітря не зазнає особливих змін, +23...+26 градусів, хіба що дощ знизить градуси в західній частині до +19...+23", - додала синоптик.

Погода в Києві

У Києві вівторок обіцяє бути сухим та теплим, до +23...+25 градусів.

Магнитні бурі в Україні

Сьогодні, як попередила синоптик, очікується суттєва активізація магнітного поля Землі, тобто, магнітні бурі.

"Якщо ви помічали, що це на вас негативно впливає, про всяк випадок зверніть увагу", - потурбувалась синоптик.

Погода на найближчі дні

Як зазначила синоптик, до кінця тижня суттєвих змін у погоді не передбачається. У середу в Києві "може трохи щось капнути" і дещо знизиться температура повітря, "проте загальна синоптична картина залишається поки красивою і комфортною - сухо та тепло".

Як раніше розповідали синоптики, у третій декаді вересня через скорочення світлового дня та низьку відносну вологість на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. У західних областях та на крайній півночі країни в окремі ночі можуть бути навіть мінусові температури.