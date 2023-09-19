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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине, предупредив о неприятном "нюансе"

Фото: синоптик дала прогноз в Украине на 19 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине сегодня будет сухая погода, правда, местами с дождями, которые немного снизят температуру, но никак не повлияют на течение бабьего лета в Украине. В то же время неприятным "нюансом" могут стать магнитные бури, особенно для метеозависимых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Лето в Украине продолжается.19 сентября осадки вероятны в западных областях Украины", - рассказала она.

По словам синоптика, дожди могут совмещаться с грозами и порывистым ветром.

"Однако большая часть территории Украины все же будет принадлежать антициклону - осадков не будет. Температура воздуха не претерпевает особых изменений, +23...+26 градусов, разве что дождь снизит градусы в западной части до +19...+23", - добавила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве вторник обещает быть сухим и теплым, до +23...+25 градусов.

Магнитные бури в Украине.

Сегодня, как предупредила синоптик, ожидается существенная активизация магнитного поля Земли, то есть магнитные бури.

"Если вы замечали, что это на вас негативно влияет, на всякий случай обратите внимание", - позаботилась синоптик.

Погода на ближайшие дни

Как отметила синоптик, до конца недели существенных изменений в погоде не предполагается. В среду в Киеве "может немного что-то капнуть" и несколько снизится температура воздуха, "однако общая синоптическая картина остается пока красивой и комфортной - сухо и тепло".

Как ранее рассказывали синоптики, в третьей декаде сентября из-за сокращения светового дня и низкой относительной влажности на поверхности почвы будут отмечаться заморозки. В западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи могут быть даже минусовые температуры.

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