Погода на сегодня: половину страны накроют дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью ожидаются заморозки до -2

Погода на сегодня: 25 марта в Украине местами дожди, ночью ожидаются заморозки, температура воздуха днем поднимется до +12. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе в половине регионов ожидаются дожди, днем от +8 до +12, ночью от -1 до +2. На севере облачно, днем от +8 до +11, а ночью от -2 до +2. В центре дожди, кроме Киева, днем от +8 до +10, ночью от -1 до +2.

На востоке осадков не ожидается, днем от +8 до +11, ночью от -1 до +1. На юге преимущественно сухо, днем от +8 до +11, ночью от +2 до +5. В Крыму днем от +10 до +12, ночью от 0 до +2.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 25 без осадков и облачно, днем от +8 до +10, ночью от -1 до +1, ветер северо-западный 5-10 м/сек.