Синоптик дала прогноз погоди на завтра, і розповіла, коли чекати похолодання

В Україні у четвер, 30 січня, опадів не передбачається. У деяких регіонах температура повітря становитиме 16 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За даними Діденко, на півночі завтра опадів не передбачається, максимальна температура повітря становитиме чудові весняні +9 градусів. Надалі там прогнозується поступове похолодання.
Загалом такою ж буде і погода в усій Україні. 30-го січня - без опадів.
Вночі температура повітря буде до +6 градусів, вдень +7+11, на півдні +12+16 градусів.
А ось вже з 1-2 лютого температура повітря почне знижуватися до невеликих мінусів, а з 7-го лютого, ймовірно, похолоднішає ще на кілька градусів.
У Києві завтра, у четвер, без опадів, максимально до +8+10 градусів.
Детальніше про погоду до 31 січня включно - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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