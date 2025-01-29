Синоптик дала прогноз погоди на завтра, і розповіла, коли чекати похолодання

За даними Діденко, на півночі завтра опадів не передбачається, максимальна температура повітря становитиме чудові весняні +9 градусів. Надалі там прогнозується поступове похолодання.

Загалом такою ж буде і погода в усій Україні. 30-го січня - без опадів.

Вночі температура повітря буде до +6 градусів, вдень +7+11, на півдні +12+16 градусів.

А ось вже з 1-2 лютого температура повітря почне знижуватися до невеликих мінусів, а з 7-го лютого, ймовірно, похолоднішає ще на кілька градусів.

У Києві завтра, у четвер, без опадів, максимально до +8+10 градусів.

