Синоптик дала прогноз погоди на завтра і попередила про сильний вітер

В Україні завтра та до кінця тижня очікується тепла погода. Однак завтра можливі штормові пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, завтра у денні години максимальна температура повітря досягатиме до +16, а у центральних та південних областях стовпчик термометра може показувати до +18 градусів.

Водночас завтра місцями можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Діденко зауважила, що впродовж 7, 8 та 9 березня вітер стихне і буде помірним чи й невеликим.

"І до цієї синоптичної ідилії ще й приєднається сонце - буде або мінлива хмарність або ясно", - написала Діденко.

Погода у Києві

У столиці завтра буде без опадів, але можливий сильний та рвучкий вітер. Денна температура повітря очікується до +15 градусів.

А ось у п'ятницю, суботу та неділю вітер послабне, буде сухо і ясно,.

Прогноз на другу половину тижня

Діденко написала, що у п'ятницю температура повітря очікується до +15 градусів. А ось у суботу та неділю трохи свіжіше, до +12 градусів.

Найближче похолодання в Україні очікується з 14-15 березня.