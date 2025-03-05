Синоптик дала прогноз погоды на завтра и предупредила о сильном ветре

В Украине завтра и до конца недели ожидается теплая погода. Однако завтра возможны штормовые порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По данным Диденко, завтра в дневные часы максимальная температура воздуха будет достигать до +16, а в центральных и южных областях столбик термометра может показывать до +18 градусов.

В то же время завтра местами возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Диденко отметила, что в течение 7, 8 и 9 марта ветер стихнет и будет умеренным или небольшим.

"И к этой синоптической идиллии еще и присоединится солнце - будет или переменная облачность или ясно", - написала Диденко.

Погода в Киеве

В столице завтра будет без осадков, но возможен сильный и порывистый ветер. Дневная температура воздуха ожидается до +15 градусов.

А вот в пятницу, субботу и воскресенье ветер ослабнет, будет сухо и ясно,.

Прогноз на вторую половину недели

Диденко написала, что в пятницу температура воздуха ожидается до +15 градусов. А вот в субботу и воскресенье немного свежее, до +12 градусов.

Ближайшее похолодание в Украине ожидается с 14-15 марта.