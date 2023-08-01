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Синоптики дали прогноз на перший день серпня в Україні

Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні 1 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В перший день серпня погода в Україні не обійдеться без дощів, а місцями попри опади, дійде до спеки, до +32 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"1 серпня в Україні - хороше синоптичне літо. Температура повітря становитиме +25...+29 градусів, на сході та на південному сході +29...+32 градуси", - розповіла вона.

За даними синоптика, дощі з грозами тинятимуться від півночі до півдня, від центру до сходу, при чому місцями вони будуть неоднорідними.

"У західних областях обійдеться без дощів", - попередила Діденко.

Погода по регіонах

Як уточнили в "Укргідрометцентрі", у більшості північних та центральних областей, у Харківській, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози, а на решті території без опадів.

Погода у Києві

Як додала синоптик, у Києві серпень почнеться підвищенням температури повітря. Зокрема, у столиці до +27,+28 градусів.

"Дощі ймовірні, але несміливі, районні, сонця вистачатиме", - пообіцяла вона.

Погода на робочий тиждень

Як зазначила Діденко, тиждень обіцяє повернення спеки. Водночас, як зазначають в "Укргідрометцентрі", попри спеку, в більшості регіонів не обійдеться без опадів. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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