RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптики дали прогноз на первый день августа в Украине

Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине 1 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В первый день августа погода в Украине не обойдется без дождей, а местами, несмотря на осадки, дойдет до жары, до +32 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"1 августа в Украине - хорошее синоптическое лето. Температура воздуха будет составлять +25...+29 градусов, на востоке и юго-востоке +29...+32 градуса", - рассказала она.

По данным синоптика, дожди с грозами будут бродить от севера до юга, от центра к востоку, при чем местами они будут неоднородными.

"В западных областях обойдется без дождей", - предупредила Диденко.

Погода по регионам

Как уточнили в "Укргидрометцентре", в большинстве северных и центральных областей, в Харьковской, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы, а на остальной территории без осадков.

Погода в Киеве

Как добавила синоптик, в Киеве август начнется повышением температуры воздуха. В частности, в столице до +27, +28 градусов.

"Дожди вероятны, но робкие, районные, солнца будет хватать", - пообещала она.

Погода на рабочую неделю

Как отметила Диденко, неделя обещает возвращение жары. В то же время, как отмечают в "Укргидрометцентре", несмотря на жару, в большинстве регионов не обойдется без осадков. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве