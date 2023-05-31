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Синоптик дала прогноз на перші два дні літа в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на перший день літа в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Літо в Україні розпочнеться теплою погодою. А вже 2 червня прийде атмосферний фронт, що принесе опади, які більш притаманні травню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода 1 червня

Максимальна температура повітря цього дня становитиме в більшості областей +22...+27 градусів. При цьому переважно буде без опадів, хоча дощі з грозами все ж ймовірні в Карпатах, місцями у Запорізькій та Донецькій областях (ближче до Азовського моря).

У Києві, за словами синоптика, літо "дебютує" теплим комфортним повітрям. Вдень очікується до +25, +26 градусів. Без опадів.

Погода 2 червня

В цей день починаючи з західних областей, в Україну прийде атмосферний фронт. Він принесе дощі з грозами, до яких українці звикли у травні.

Яким буде літо в Україні

Цього літа погоду в Україні, як і по всій земній кулі, визначатиме явище Ель-Ніньо, яке призведе до підвищення середньої температури Землі. Його особливістю якраз і є поява рекордних температур.

Передбачається, що температура в червні та в липні зафіксується на рівні вище норми, а от у серпні може бути ще спекотніше. Детальніше про погоду на літній сезон - у матеріалі РБК-Україна.

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