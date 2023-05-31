Синоптик дала прогноз на перші два дні літа в Україні

Погода 1 червня

Максимальна температура повітря цього дня становитиме в більшості областей +22...+27 градусів. При цьому переважно буде без опадів, хоча дощі з грозами все ж ймовірні в Карпатах, місцями у Запорізькій та Донецькій областях (ближче до Азовського моря).

У Києві, за словами синоптика, літо "дебютує" теплим комфортним повітрям. Вдень очікується до +25, +26 градусів. Без опадів.

Погода 2 червня

В цей день починаючи з західних областей, в Україну прийде атмосферний фронт. Він принесе дощі з грозами, до яких українці звикли у травні.

Яким буде літо в Україні

Цього літа погоду в Україні, як і по всій земній кулі, визначатиме явище Ель-Ніньо, яке призведе до підвищення середньої температури Землі. Його особливістю якраз і є поява рекордних температур.

Передбачається, що температура в червні та в липні зафіксується на рівні вище норми, а от у серпні може бути ще спекотніше. Детальніше про погоду на літній сезон - у матеріалі РБК-Україна.