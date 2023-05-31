Синоптик дала прогноз на первые два дня лета в Украине

Погода 1 июня

Максимальная температура воздуха в этот день будет составлять в большинстве областей +22...+27 градусов. При этом преимущественно будет без осадков, хотя дожди с грозами все же вероятны в Карпатах, местами в Запорожской и Донецкой областях (ближе к Азовскому морю).

В Киеве, по словам синоптика, лето "дебютирует" теплым комфортным воздухом. Днем ожидается до +25, +26 градусов. Без осадков.

Погода 2 июня

В этот день, начиная с западных областей, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет дожди с грозами, к которым украинцы привыкли в мае.

Каким будет лето в Украине

Этим летом погоду в Украине, как и по всему земному шару, будет определять явление Эль-Ниньо, которое приведет к повышению средней температуры Земли. Его особенностью как раз и является появление рекордных температур.

Предполагается, что температура в июне и в июле зафиксируется на уровне выше нормы, а вот в августе может быть еще жарче. Подробнее о погоде на летний сезон - в материале РБК-Украина.