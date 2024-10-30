Синоптик дала прогноз на останній день жовтня в Україні

Завтра, 31 жовтня, в Україні будуть дощі. Максимально буде до +15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Жовтень помахає нам завтра атмосферним фронтом - у четвер місцями пройдуть дощики в Україні. Ще побуде досить тепло, 31 жовтня очікується +9....+13 градусів, на заході та півдні до +15 градусів", - розповіла вона.

Як зазначила синоптик, тумани, хмарність та вогкість можуть погіршувати якість повітря і ускладнюватимуть ранкове вставання з ліжка.

У Києві завтра невеликий дощ, вдень +11 градусів.

Погода в листопаді 2024 в Україні

У листопаді 2024 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-8 градусів тепла. У більшості областей такі показники близькі до норми, тільки на сході та південному сході країни будуть дещо вищі за норму.

Зокрема, на початку листопада в Україну прийде сильний вітер ближче до штормових поривів. А 2-3 листопада похолодає.