Синоптик дала прогноз на Новий рік в Україні

В Україні погода на Новий рік очікується переважно суха, а опади у вигляді дощу вірогідні лише у західних областях. Проте у перший день січня дощитиме вже у більшості регіонів. Температура повітря буде "плюсова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку синоптика Наталки Діденко.

Погода 31 грудня та 1 січня

За її словами, у неділю, 31 грудня, прогнозується переважно суха погода, термометри покажуть +3... +7 градусів, на півдні - до +10 градусів.

"У новорічну ніч у більшості областей буде без опадів, лише в західній частині розпочнеться дощ, температура повітря +1+5, на сході близько нуля. У перший день Нового року дощ, який прийде із заходу, пошириться на більшість областей України, включно з Кримом", - розповіла синоптик.

Вдень температура повітря становитиме +3... +7 градусів, у південних областях буде +6... +10 градусів.

Погода у суботу

У суботу, 30 грудня, в Україні малоймовірні серйозні опади, проте можливий невеликий дощ ввечері на заході та півночі країни, а в Карпатах - з мокрим снігом.

Вітер очікується помірний, у північних областях часом сильний.

Температура повітря завтра вночі прогнозується 0... +4 градуси, протягом дня +4... +9 градусів, на півдні +7... +11 градусів.

У Києві 30 грудня істотні опади не очікуються, можливий невеликий дощ увечері. Вітер поривчастий.

У ніч проти суботи у столиці буде +3 градуси, вдень +8 градусів.

Коли похолодає

Також Діденко розповіла, що похолодання передбачається 4-5 січня. Разом з тим синоптик додала, що воно буде невеликим.