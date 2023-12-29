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На півночі невеликий дощ, місцями в країні туман: погода на завтра

П'ятниця 29 грудня 2023 15:51
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На півночі невеликий дощ, місцями в країні туман: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 30 грудня, на півночі України очікується невеликий дощ. У південних й центральних областях місцями туман.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями.Без опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), вдень у північній частині місцями невеликий дощ", - пише пресслужба.

У південній частині та центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Зазначається, південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +6 до +10 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +1 до +3 вночі й від +6 до +8 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +2 до +5 вночі й від +6 до +11 вдень;
  • на сході коливатиметься від 0 до +3 вночі й від +5 до +8 вдень.

На півночі невеликий дощ, місцями в країні туман: погода на завтра

Фото: погода на 30 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -1 до +4, а вдень від +4 до +9. Тим часом у Києві вночі від +2 до +4, а вдень від +7 до +9.

Сніголавинна небезпека

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується: 29-31 грудня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

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