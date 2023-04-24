Синонім насильства. Подоляк про примусову паспортизацію РФ на окупованих територіях
Російська Федерація примушує українців отримувати паспорти на тимчасово окупованих територіях. Це свідчить про абсолютне насильство росіян над іншими людьми.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"РФ так зневажає власний паспорт і громадянство, що, тимчасово захопивши чужі території, відразу намагається впарити "документи" і примусити до громадянства", - пише Подоляк.
Він заявив, що подібні дії росіян доводять всім, що "паспорти Росії" - абсолютний синонім насильства і жорсткого примусу.
Рф (агресор) так зневажає власний паспорт і громадянство, що, тимчасово захопивши чужі території, відразу намагається впарити «документи» і примусити до громадянства. Робить це демонстративно, доводячи всім, що «паспорти Росії» – абсолютний синонім насильства і жорсткого…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 24, 2023
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області окупанти погрожують депортувати жителів без російських паспортів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.