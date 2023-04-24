Синонім насильства. Подоляк про примусову паспортизацію РФ на окупованих територіях

Російська Федерація примушує українців отримувати паспорти на тимчасово окупованих територіях. Це свідчить про абсолютне насильство росіян над іншими людьми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"РФ так зневажає власний паспорт і громадянство, що, тимчасово захопивши чужі території, відразу намагається впарити "документи" і примусити до громадянства", - пише Подоляк.

Він заявив, що подібні дії росіян доводять всім, що "паспорти Росії" - абсолютний синонім насильства і жорсткого примусу.