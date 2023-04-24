Синоним насилия. Подоляк о принудительной паспортизации РФ на оккупированных территориях

Российская Федерация принуждает украинцев получать паспорта на временно оккупированных территориях. Это свидетельствует об абсолютном насилии россиян над другими людьми.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"РФ так презирает свой паспорт и гражданство, что, временно захватив чужие территории, сразу пытается впарить "документы" и принудить к гражданству", - пишет Подоляк. Он заявил, что подобные действия россиян доказывают всем, что "паспорта России" - абсолютный синоним насилия и жесткого принуждения. Россия (агрессор) так презирает свой паспорт и гражданство, что, временно захватив чужие территории, сразу пытается впарить «документы» и принудить к гражданству. Делает это демонстративно, доказывая всем, что «паспорта России» – абсолютный синоним и жестокого… — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) April 24, 2023