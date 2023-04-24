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Синоним насилия. Подоляк о принудительной паспортизации РФ на оккупированных территориях

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Украина, Понедельник 24 апреля 2023 22:35
Синоним насилия. Подоляк о принудительной паспортизации РФ на оккупированных территориях Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация принуждает украинцев получать паспорта на временно оккупированных территориях. Это свидетельствует об абсолютном насилии россиян над другими людьми.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"РФ так презирает свой паспорт и гражданство, что, временно захватив чужие территории, сразу пытается впарить "документы" и принудить к гражданству", - пишет Подоляк.

Он заявил, что подобные действия россиян доказывают всем, что "паспорта России" - абсолютный синоним насилия и жесткого принуждения.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Херсонской области оккупанты угрожают депортировать жителей без российских паспортов.

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