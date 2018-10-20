Синод УПЦ КП утвердил полную и сокращенные формы титула предстоятеля церкви

Фото: Синод УПЦ КП (cerkva.info)

Сокращенный титул будет иметь такую форму: "Святейший (имя), патриарх Киевский и всея Руси-Украины"

Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) изменил правила титулования предстоятеля УПЦ КП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение опубликованное на сайте церкви.

Как сообщается, Синод УПЦ КП утвердил полную и сокращенные формы титулования предстоятеля церкви.

"В связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви, принимая во внимание историческую традицию, практику поместных православных церквей и другие существенные обстоятельства, ввести для предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата полную и сокращенные формы титула", - сказано в решении Синода.

Отмечается, что согласно решению Синода, полный титул предстоятеля УПЦ КП будет иметь такую форму: "Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева - Матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенских Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит".

Кроме того, сокращенный титул будет иметь такую форму: "Святейший (имя), патриарх Киевский и всея Руси-Украины".

"В отношениях с другими поместными православными церквями допустимой формой является "Блаженнейший Архиепископ (имя), Митрополит Киевский и всея Руси-Украины" и производные от него", - определили на заседании Синода

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США поддерживают свободу вероисповедания православной общины Украины других религиозных групп и желание управлять своей религией в соответствии с убеждениями, без внешнего вмешательства.

Ранее, президент Украины Петр Порошенкоз заявил о надежде, что объединительный архиерейский Собор пройдет без конфликтов и томос об автокефалии будет вручен предстоятелю церкви, которого он выберет.