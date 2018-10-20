Синод УПЦ КП затвердив повну та скорочені форми титулу Філарета

Фото: Синод УПЦ КП (cerkva.info)

Скорочений титул матиме таку форму: "Святійший (ім'я), патріарх Київський і всієї Руси-України"

Священний Синод Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) змінив правила титулування предстоятеля УПЦ КП Філарета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення опубліковане на сайті церкви.

Як повідомляється, Синод УПЦ КП затвердив повну та скорочені форми титулування предстоятеля Філарета.

"У зв'язку зі змінами, які відбуваються в Українській православній церкві, беручи до уваги історичну традицію, практику помісних православних церков та інші істотні обставини, запровадити для предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату повну і скорочені форми титулу", - сказано у рішенні Синоду.

Зазначається, що згідно з рішенням Синоду, повний титул предстоятеля УПЦ КП матиме таку форму: "Святійший і Блаженнійший (ім'я), Архієпископ і Митрополит Києва - Матері міст Руських, Галицький, Патріарх всієї Руси-України, Свято-Успенських Києво-Печерської та Почаївської Лавр Священноархімандрит".

Крім того, скорочений титул матиме таку форму: "Святійший (ім'я), патріарх Київський і всієї Руси-України".

"У відносинах з іншими помісними православними церквами допустимою формою є "Блаженнійший Архієпископ (ім'я), Митрополит Київський і всієї Руси-України" та похідні від нього", - визначили на засіданні Синоду

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