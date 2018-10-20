Держдеп підтримав надання автокефалії українській церкві

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео закликав українців до толерантності та стриманості на шляху до автокефалії

Держсекретар Сполучених Штатів Майкл Помпео заявив про рішучу підтримку США свободи віросповідання православної громади України та інших релігійних груп і бажання керувати своєю релігією згідно з переконаннями, без втручання ззовні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

"Ми підтримуємо право українців дотримуватися віри за своїм вибором і сподіваємося, що це буде поважатися усіма", - сказано в заяві.

Він також підкреслив, що толерантність, стриманість і розуміння є ключем до того, щоб люди з різною релігійною приналежністю могли жити і процвітати у мирі

"Ми закликаємо церковних і урядових чиновників активно просувати ці цінності у зв'язку з рухом до створення автокефальної Української православної церкви.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко сподівається, що об'єднавчий архієрейський Собор відбудеться без конфліктів і томос про автокефалію буде вручений предстоятелю церкви, якого він обере.

Синод Російської православної церкви ухвалив рішення повністю розірвати стосунки з Константинопольським патріархатом у відповідь на рішення його синоду надати автокефалію православній церкві в Україні.