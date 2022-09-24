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Синьо-жовтий браслет з Ізюма. Зеленський присвоїв звання Героя загиблому військовому

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Субота 24 вересня 2022 15:47
Синьо-жовтий браслет з Ізюма. Зеленський присвоїв звання Героя загиблому військовому Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загибному захиснику Сергію Сові. Фото його руки з синьо-жовтим браслетом облетіло весь світ після звільнення Ізюма Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Українського бійця нагородили почесним званням за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі.

Синьо-жовтий браслет з Ізюма. Зеленський присвоїв звання Героя загиблому військовому

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Сові Сергію Олександровичу - старшому солдату (посмертно)", - говориться в указі.

Синьо-жовтий браслет з Ізюма. Зеленський присвоїв звання Героя загиблому військовому

Зазначимо, що раніше син військового звертався до Зеленського з проханням посприяти якнайшвидшому повернення тіла батька для гідного поховання. Він також написав, що мав би за честь отримати з рук президента нагороду для загиблого захисника.

ЗМІ повідомляють, що тіло Героя сьогодні було передано його родині для поховання.

Зазначимо, що з місця масового поховання в Ізюмі вилучили вже 447 тіл загиблих, серед яких п'ятеро дітей.

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Володимир Зеленський Харків Герой Украины
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