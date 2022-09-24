Синьо-жовтий браслет з Ізюма. Зеленський присвоїв звання Героя загиблому військовому

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загибному захиснику Сергію Сові. Фото його руки з синьо-жовтим браслетом облетіло весь світ після звільнення Ізюма Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Українського бійця нагородили почесним званням за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Сові Сергію Олександровичу - старшому солдату (посмертно)", - говориться в указі.

Зазначимо, що раніше син військового звертався до Зеленського з проханням посприяти якнайшвидшому повернення тіла батька для гідного поховання. Він також написав, що мав би за честь отримати з рук президента нагороду для загиблого захисника.

ЗМІ повідомляють, що тіло Героя сьогодні було передано його родині для поховання.