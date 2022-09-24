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Синне-желтый браслет из Изюма. Зеленский присвоил звание Героя погибшему военному

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 15:47
Синне-желтый браслет из Изюма. Зеленский присвоил звание Героя погибшему военному Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему защитнику Сергею Сове. Фото его руки с сине-желтым браслетом облетело весь мир после освобождения Изюма Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Украинского бойца наградили почетным званием за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность военной присяге.

Синне-желтый браслет из Изюма. Зеленский присвоил звание Героя погибшему военному

"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Сове Сергею Александровичу - старшему солдату (посмертно)", - говорится в указе.

Синне-желтый браслет из Изюма. Зеленский присвоил звание Героя погибшему военному

Отметим, что ранее сын военного обращался к Зеленскому с просьбой посодействовать скорейшему возвращению тела отца для достойного захоронения. Он также написал, что имел был за честь получить из рук президента награду для погибшего защитника.

СМИ сообщают, что тело Героя сегодня было передано его семье для погребения.

Отметим, что из места массового захоронения в Изюме изъяли уже 447 тел погибших, среди которых пятеро детей.

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Владимир Зеленский Харьков Герой Украины
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