Сіннер вдруге поспіль виграв Australian Open

Australian Open 2025, чоловіки, фінал

Яннік Сіннер – Александер Звєрєв – 6:3, 7:6, 6:3

В очних протистояннях двох найкращих тенісистів перевага у Звєрєва. Раніше суперники шість разів перетиналися на кортах і в чотирьох з цих протистоянь перемагав саме німець. Кращий результат у нього і в зустрічах з Сіннером на хардових покриттях – 3:1. Востаннє тенісисти грали між собою в півфіналі минулорічного турніру в американському Цинциннаті. То була справжня битва, яка завершилась на коритсть Сіннера – 7:6, 5:7, 7:6.

У фіналі Australian Open 2025 італієць взяв перший сет, вигравши подачу суперника у восьмому геймі. А от у другому боротьба йшла вже на виснаження. Тенісисти методично вигравали свої подачі і довели таким чином справу до тай-брейку. Там суперництво досягло найвищої точки напруження. За рахунку 4:4 Сіннер взяв подачу суперника, а потім безпомилково відіграв свої - 7:4 на тай-брейку, 7:6 - у партії. Італієць повів у рахунку - 2:0.

На третій сет Звєрєв вийшов під величезним психологічним тиском, не маючи права на помилку. Він ризикував, але часто помилявся. Як результат, у шостому геймі Сіннер виграв подачу німецького тенісиста та відірвався у рахунку – 4:2. Потім впевнено взяв свій гейм та практично без бою віддав Звєрєву його подачу. У дев'ятому геймі італієць подавав на матч і не схибив.

Сіннер виграв Відкритий чемпіонат Австралії вдруге поспіль. Загалом це його третя перемога на Грендслемах у кар'єрі: у 2024 році він також став чемпіоном US Open.