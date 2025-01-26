ua en ru
Нд, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Остапенко без Кіченок програла фінал Australian Open 2025

Мельбурн, Неділя 26 січня 2025 12:24
UA EN RU
Остапенко без Кіченок програла фінал Australian Open 2025 Фото: Переможниці парного розряду – Тейлор Таунсенд та Катержина Сінякова (x.com/AustralianOpen)
Автор: Андрій Костенко

Катержина Сінякова з Чехії та американка Тейлор Таунсенд стали переможницями парного жіночого розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Australian Open 2025, жінки, пари, фінал

Катержина Сінякова / Тейлор Таунсенд – Се Шувей / Єлена Остапенко – 6:2, 6:7, 6:3

У вирішальному протистоянні зійшлися перший та третій сіяні на турнірі тандеми. Лідер світового парного рейтингу Сінякова разом з 5-ю ракеткою в цій категорії Таунсенд боролися за трофей з представницею Тайваню Шувей та латвійкою Остапепнко, які посідають 6-те та 8-е місця відповідно.

Перший сет Сінякова і Таунсенд легко забрали з рахунком – 6:2. У другій партії Остапенко і Шувей змогли нав'язати боротьбу, яка закінчилася їхньою перемогою на тай-брейку. А у вирішальному сеті американка і чешка знову були сильнішими і програли лише три гейми.

Зазначимо, що це другий виграний мейджор у кар'єрі Таунсенд. Він же – другий спільний для неї та Сінякової. Сама ж чеська спортсменка перемогла на мейджорі вдесяте в кар'єрі. Останньою тенісисткою, яка досягала такої позначки, була легендарна швейцарка Мартіна Хінгіс. У 2015 році вона перемогла на Вімблдоні разом із Санією Мірзою з Індії. А загалом на рахунку Хінгіс 13 перемог у парах на турнірах Великого Шолома.

Що стосується Остапенко та Шувей, то минулого року вони також грали у фіналі на турнірі в Мельбурні. Але одна проти одної. Шувей разом з бельгійкою Елізе Мертенс стала тоді чемпіонкою, здолавши у вирішальному матчі Остапенко в тандемі з нашою Людмилою Кіченок.

Остапенко без Кіченок програла фінал Australian Open 2025

Раніше кривдниця Світоліної здолала білоруску та виграла Australian Open 2025.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Australian Open
NEWS
Українські воїни повторно уразили Рязанський НПЗ та пункт управління у Курській області
Українські воїни повторно уразили Рязанський НПЗ та пункт управління у Курській області
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ