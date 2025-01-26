Остапенко без Кіченок програла фінал Australian Open 2025

Australian Open 2025, жінки, пари, фінал

Катержина Сінякова / Тейлор Таунсенд – Се Шувей / Єлена Остапенко – 6:2, 6:7, 6:3

У вирішальному протистоянні зійшлися перший та третій сіяні на турнірі тандеми. Лідер світового парного рейтингу Сінякова разом з 5-ю ракеткою в цій категорії Таунсенд боролися за трофей з представницею Тайваню Шувей та латвійкою Остапепнко, які посідають 6-те та 8-е місця відповідно.

Перший сет Сінякова і Таунсенд легко забрали з рахунком – 6:2. У другій партії Остапенко і Шувей змогли нав'язати боротьбу, яка закінчилася їхньою перемогою на тай-брейку. А у вирішальному сеті американка і чешка знову були сильнішими і програли лише три гейми.

Зазначимо, що це другий виграний мейджор у кар'єрі Таунсенд. Він же – другий спільний для неї та Сінякової. Сама ж чеська спортсменка перемогла на мейджорі вдесяте в кар'єрі. Останньою тенісисткою, яка досягала такої позначки, була легендарна швейцарка Мартіна Хінгіс. У 2015 році вона перемогла на Вімблдоні разом із Санією Мірзою з Індії. А загалом на рахунку Хінгіс 13 перемог у парах на турнірах Великого Шолома.

Що стосується Остапенко та Шувей, то минулого року вони також грали у фіналі на турнірі в Мельбурні. Але одна проти одної. Шувей разом з бельгійкою Елізе Мертенс стала тоді чемпіонкою, здолавши у вирішальному матчі Остапенко в тандемі з нашою Людмилою Кіченок.