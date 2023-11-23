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Синхронізація з партнерами: Зеленський розповів про нові українські санкції

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Україна сьогодні, 23 листопада, запровадила два пакети санкцій щодо групи громадян РФ та інших держав, пов'язаних із країною-агресором. Застосування цих обмежувальних заходів є синхронізацією із партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, йдеться про осіб, які прямо працюють на російську агресію чи допомагають їй. А також йдеться про санкції проти суб'єктів РФ, які стосуються критичної інфраструктури.

"Кожне прізвище, кожна назва компанії - це конкретна провина в тому, що російський терор триває", - наголосив він.

Зеленський звернув увагу на те, що Україна доповнює своїми обмежувальними заходами міжнародні санкційні механізми.

"І ми працюємо, щоб санкції партнерів були поширені й на тих, проти кого вже ухвалені відповідні рішення України", - сказав президент.

Так, додав Зеленський, сьогодні він підписав укази про більш ніж 300 юридичних та майже 150 фізичних осіб РФ.

"І наші спеціальні служби, передусім Служба безпеки України, а також Кабінет Міністрів та РНБО продовжать відповідну роботу. Будуть і інші санкційні рішення", - зазначив він.

Санкційні пакети України

Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів" про санкції щодо 147 громадян РФ та інших держав, пов'язаних із РФ.

У перший санкційний список потрапили 60 фізичних осіб - це громадян РФ, України, Кіпру, Білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії. Обмеження проти них запроваджують на 10 років. 

До другого санкційного списку потрапили 87 фізичних осіб - громадян РФ. Санкції передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію, купівлю землі.

Раніше повідомлялося, що 18 листопада Україна прийняла ряд санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують РФ.

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