Сингапурский нефтетрейдер Trafigura намерен уйти из проекта "Роснефти"

Сингапурский нефтетрейдер Trafigura намерен выйти из проекта "Восток Ойл" в России, который контролирует нефтяная компания "Роснефть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу нефтетрейдера .

"Trafigura продолжит полностью соблюдать все последующие пакеты санкций. Кроме того, группа заморозила свои инвестиции в России и объявила о намерении выйти из проекта "Восток Ой", в котором владеет 10%", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что группа не видит возможности позитивных изменений ситуации в обозримом будущем.

"Заглядывая в будущее, мы не видим послаблений в сложных рыночных условиях. Глобальные цепочки поставок остаются нарушенными, а геополитическая ситуация будет по-прежнему нестабильной", - говорится в сообщении.