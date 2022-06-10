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Сингапурский нефтетрейдер Trafigura намерен уйти из проекта "Роснефти"

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Пятница 10 июня 2022 14:12
Сингапурский нефтетрейдер Trafigura намерен уйти из проекта "Роснефти" Фото: нефтетрейдер Trafigura намерен уйти из проекта "Роснефти" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сингапурский нефтетрейдер Trafigura намерен выйти из проекта "Восток Ойл" в России, который контролирует нефтяная компания "Роснефть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу нефтетрейдера.

"Trafigura продолжит полностью соблюдать все последующие пакеты санкций. Кроме того, группа заморозила свои инвестиции в России и объявила о намерении выйти из проекта "Восток Ой", в котором владеет 10%", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что группа не видит возможности позитивных изменений ситуации в обозримом будущем.

"Заглядывая в будущее, мы не видим послаблений в сложных рыночных условиях. Глобальные цепочки поставок остаются нарушенными, а геополитическая ситуация будет по-прежнему нестабильной", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине арестовали активы "Роснефти" на почти 23 млн гривен.

Напомним, цены на нефть выросли 7 июня на фоне ожидаемого восстановления спроса в Китае.

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