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Сінгапурський нафтотрейдер Trafigura має намір піти з проекту "Роснефти"

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П'ятниця 10 червня 2022 14:12
Сінгапурський нафтотрейдер Trafigura має намір піти з проекту "Роснефти" Фото: нафтотрейдер Trafigura має намір піти з проекту "Роснефти" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сінгапурський нафтотрейдер Trafigura має намір вийти з проекту "Восток Ойл" в Росії, який контролює нафтова компанія "Роснефть".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу нафтотрейдера.

"Trafigura продовжить повністю дотримуватися всіх наступних пакетів санкцій. Крім того, група заморозила свої інвестиції в Росії і оголосила про намір вийти з проекту "Восток Ой", в якому володіє 10%", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що група не бачить можливості позитивних змін ситуації в осяжному майбутньому.

"Заглядаючи в майбутнє, ми не бачимо послаблень в складних ринкових умовах. Глобальні ланцюжки поставок залишаються порушеними, а геополітична ситуація буде як і раніше нестабільною", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні заарештували активи "Роснефти" на майже 23 млн гривень.

Нагадавши, ціни на нафту зросли 7 червня на тлі очікуваного відновлення попиту в Китаї.

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