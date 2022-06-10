Сінгапурський нафтотрейдер Trafigura має намір піти з проекту "Роснефти"

Сінгапурський нафтотрейдер Trafigura має намір вийти з проекту "Восток Ойл" в Росії, який контролює нафтова компанія "Роснефть".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу нафтотрейдера .

"Trafigura продовжить повністю дотримуватися всіх наступних пакетів санкцій. Крім того, група заморозила свої інвестиції в Росії і оголосила про намір вийти з проекту "Восток Ой", в якому володіє 10%", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що група не бачить можливості позитивних змін ситуації в осяжному майбутньому.

"Заглядаючи в майбутнє, ми не бачимо послаблень в складних ринкових умовах. Глобальні ланцюжки поставок залишаються порушеними, а геополітична ситуація буде як і раніше нестабільною", - йдеться в повідомленні.