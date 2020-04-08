В Сингапуре запретили все общественные собрания

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Запрет относится как к частным, так и к публичным мероприятиям

В Сингапуре запретили как публичные, так и частные массовые собрания в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNA.

Согласно принятому законопроекту, до 4 мая запрещаются частные вечеринки, а также встречи с родственниками, не живущими вместе.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения Сингапура, это позволит властям лучше регулировать события и собрания в стране, в том числе те, которые происходят в частной собственности.

"Мы не допустим общественных собраний, таких как частные вечеринки и встречи с друзьями и родственниками. Люди могут по-прежнему посещать членов семьи для помощи в удовлетворении их повседневных потребностей, таких как уход за пожилыми родителями или неформальные мероприятия по уходу за ребенком", - говорится в заявлении

Законопроект будет действовать в течение шести месяцев с правом продления запрета до года. В Министерстве юстиции Сингапура отметили, что, в рамках борьбы с распространением COVID-19, запрет на все собрания пока что будет действовать до 4 мая.

Количество заразившихся коронавирусом в Сингапуре достигло почти 1,5 тыс. человек, 6 граждан умерли. Неделю назад в Сингапуре зафиксировали самую большую вспышку вируса с начала пандемии.

Также власти страны решили приговаривать к тюремному заключению граждан, которые намеренно нарушают дистанцию между людьми.